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Фролова (Афонская) Мария Петровна

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Место рождения

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.02.1885 ст.

Дата смерти

11.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1885 ст.

Отец: Афонский Петр Степанович

Мать: Афонская Наталья Васильевна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.04.1908 ст.

Муж: Фролов Николай Андреевич

Остров, Островский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: почтово-телеграфный чиновник Островской почтово-телеграфной конторы Губернский секретарь Александр Георгиевич Дурнев; мещанка Смоленской губернии, г. Рославль, Екатерина Николаев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1911

Дочь: Каск Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Андреевич

Яжелбицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
11.10.1943
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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