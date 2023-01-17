Фролова (Афонская) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения12.02.1885 ст.
Дата смерти11.10.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1885 ст.
Бракосочетание
27.04.1908 ст.
Остров, Островский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: почтово-телеграфный чиновник Островской почтово-телеграфной конторы Губернский секретарь Александр Георгиевич Дурнев; мещанка Смоленской губернии, г. Рославль, Екатерина Николаев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1911
Дочь: Каск Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Андреевич
Яжелбицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
11.10.1943
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область