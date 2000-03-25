Тихова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихов Владимир Дмитриевич
Мать: Попова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
25.03.2000
Дочь: Тихова Алина Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.2009
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно