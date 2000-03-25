Тихова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихов Владимир Дмитриевич

Мать: Попова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
25.03.2000

Дочь: Тихова Алина Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.2009

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Николай Алексеевич

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