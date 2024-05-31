Родионова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1842
Муж: Родионов Родион
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Родионов Андрей
Отец ребёнка: Родионов Родион
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Родионова) Агафия
Отец ребёнка: Родионов Родион
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Родионова) Акилина
Отец ребёнка: Родионов Родион
Рождение ребёнка
1860
Сын: Родионов Степан Ткач
Отец ребёнка: Родионов Родион
Смерть
После 1864