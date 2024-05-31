Родионова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1842

Муж: Родионов Родион

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Родионов Андрей

Отец ребёнка: Родионов Родион

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Родионова) Агафия

Отец ребёнка: Родионов Родион

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Родионова) Акилина

Отец ребёнка: Родионов Родион

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Родионов Степан Ткач

Отец ребёнка: Родионов Родион

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Смерть
После 1864

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