Афонина Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонина Лукерья Иванова

Афонина Лукерья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Феодор Гавриилов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Козлов Василей Феодоров

Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Афонин Афонасий Феодоров

Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Афонин Егор Феодоров

Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Козлов Иван Феодоров

Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Афонина) Пелагея Феодорова

Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Афонин Кирилл Феодоров

Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.