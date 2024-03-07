Афонина Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Афонин Егор Феодоров
Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Козлов Иван Феодоров
Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Афонина) Пелагея Феодорова
Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Афонин Феодор Гавриилов
Смерть
Неизвестно