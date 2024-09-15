Калмацуй Георгий
Место рожденияКишинев
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Калмацуй Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмацуй Фёдор
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Калмацуй) Василиса
Мать ребёнка: Параскева
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно