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Калмацуй Георгий

Место рождения

Кишинев

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Калмацуй Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмацуй Фёдор

Мать ребёнка: Параскева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Калмацуй) Василиса

Мать ребёнка: Параскева

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно

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