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Киселев Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1930

Дата смерти

13.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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1972 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1930

Отец: Киселев Яков Васильевич

Мать: Киселева Агафия Николаевна

Бракосочетание
30.10.1955

Жена: скрыто настройками приватности

п. Орлиное
Рождение ребёнка
31.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1972

Сын: Киселев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.09.2016
Похороны
Неизвестно
Кладбище Широкое
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