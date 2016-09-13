Киселев Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1930
Дата смерти13.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1930
Бракосочетание
30.10.1955
Жена: скрыто настройками приватности
п. Орлиное
Рождение ребёнка
31.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1972
Сын: Киселев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.09.2016
Похороны
Неизвестно
Кладбище Широкое