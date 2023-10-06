Волков Трофим Карпович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
10.?.1910
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №4001, стр. 169 Рождение Петра Михайловича Леонова
Поручитель
17.01.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ ИЛЬИНСКАЯ 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №193, стр. 139 Документ доступен в Яндекс... Показать все
Смерть
Неизвестно