Волков Трофим Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Трофим Карпович

Волков Трофим Карпович

Место рождения

Благодать, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодать, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Восприемник
10.?.1910
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №4001, стр. 169 Рождение Петра Михайловича Леонова
Поручитель
17.01.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ ИЛЬИНСКАЯ 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №193, стр. 139 Документ доступен в Яндекс... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.