Змиевский Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1955
Рождение ребёнка
29.06.1993
Сын: Змиевский Михаил Игоревич
Мать ребёнка: Змиевская Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Змиевская Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.2009
Мать ребёнка: Змиевская Светлана Михайловна