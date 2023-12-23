Змиевский Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змиевский Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1955

Отец: не указан

Мать: Сачковская Леонида Францевна

Рождение ребёнка
29.06.1993

Сын: Змиевский Михаил Игоревич

Мать ребёнка: Змиевская Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Змиевская Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.2009

Сын: Змиевский Петр Игоревич

Мать ребёнка: Змиевская Светлана Михайловна

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