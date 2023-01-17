Крехтунов Моисей Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Крехтунов Ефим Петров
Мать: Крехтунова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Крехтунов Аристарх Моисеев
Мать ребёнка: Крехтунова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Крехтунова Агафия Моисеева
Мать ребёнка: Крехтунова Матрена
Бракосочетание
До 1822
Жена: Крехтунова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Крехтунов Афанасий Моисеев
Мать ребёнка: Крехтунова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Крехтунова Матрена
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Крехтунова Матрена
Смерть
После 1834