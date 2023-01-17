Крехтунов Моисей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрехтунов Моисей Ефимов

Крехтунов Моисей Ефимов

avatar

Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Крехтунов Ефим Петров

Мать: Крехтунова Василиса

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Крехтунов Аристарх Моисеев

Мать ребёнка: Крехтунова Матрена

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Крехтунова Агафия Моисеева

Мать ребёнка: Крехтунова Матрена

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Крехтунова Матрена

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Крехтунов Афанасий Моисеев

Мать ребёнка: Крехтунова Матрена

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Крехтунов Марк Моисеев

Мать ребёнка: Крехтунова Матрена

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Крехтунов Иван Моисеев

Мать ребёнка: Крехтунова Матрена

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close