Безденежный Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1759 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
1759г. (свадьба) жених Архиерейской Касинской вотчины Преображенского прихода дер. Маковьевской отрок, невеста девица оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14
Смерть
После 1759 ст.