Безденежный Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежный Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1759 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безденежная Ксения Анисомовна

1759г. (свадьба) жених Архиерейской Касинской вотчины Преображенского прихода дер. Маковьевской отрок, невеста девица оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14
Смерть
После 1759 ст.
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