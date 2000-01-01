Медведев Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1966
Дочь: Тиунова Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1968
Дочь: Чернышева Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно