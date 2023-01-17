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Богданов Аркадий Васильевич

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Место рождения

Дубровский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.01.1897

Дата смерти

07.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1897

Отец: Богданов Василий Георгиевич

Мать: Богданова Анастасия Ивановна

Дубровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Богданов Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Богданова Анна Николаевна

Дубровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1922

Сын: Богданов Леонид Аркадьевич

Мать ребёнка: Богданова Анна Николаевна

Дубровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.03.1943
Погиб на фронте ВОВ. Место гибели и захоронения неизвестно.
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