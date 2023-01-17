Богданов Аркадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1897
Дата смерти07.03.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1897
Рождение ребёнка
1919
Сын: Богданов Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Богданова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1922
Сын: Богданов Леонид Аркадьевич
Мать ребёнка: Богданова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
07.03.1943
Погиб на фронте ВОВ. Место гибели и захоронения неизвестно.