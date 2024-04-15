Востриков Игнат Ермолов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Востриков Ермол Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Игнатовна
Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Игнатовна
Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Настасья Игнатовна
Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Востриков Спиридон Игнатович
Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Востриков Константин Игнатович
Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно