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Востриков Игнат Ермолов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Востриков Ермол Дементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Иван Игнатович

Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вострикова) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Игнатовна

Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Игнатовна

Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Настасья Игнатовна

Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Востриков Спиридон Игнатович

Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Востриков Константин Игнатович

Мать ребёнка: (Вострикова) Марфа Савельева

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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