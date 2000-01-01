Чередов Леонтий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Леонтий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Чередов Ефим Анисимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Чередов Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Лукерья Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Чередов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Матрёна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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