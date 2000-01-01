Чередов Леонтий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Чередов Ефим Анисимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Чередов Степан Леонтьевич
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Лукерья Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Чередов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно