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Гараев Шайхразый Гареевич

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Место рождения

Мукмин-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1915

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Гареев Гарей Гареевич

Мать: Гареева Галимбаян

Мукмин-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1960

Сын: Гареев Фларит Шайхразыевич

Мать ребёнка: Гараева Таслима Лотфрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хузин Наиль Шайхразыевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Шагит Шайхразыевич

Мать ребёнка: Гараева Таслима Лотфрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саттарова Фания Шайхразыевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1970
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