Гараев Шайхразый Гареевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Гареев Гарей Гареевич
Мать: Гареева Галимбаян
Рождение ребёнка
25.05.1960
Сын: Гареев Фларит Шайхразыевич
Мать ребёнка: Гараева Таслима Лотфрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Шагит Шайхразыевич
Мать ребёнка: Гараева Таслима Лотфрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саттарова Фания Шайхразыевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1970