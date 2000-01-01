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Манохина Лариса Владимировна
Манохина Лариса Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1994
Пол
Женский
Отец
Манохин Владимир Геннадьевич
1964 г.р.
Мать
Быкова (Петренко) Светлана Викторовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1994
Отец:
Манохин Владимир Геннадьевич
Мать:
Быкова Светлана Викторовна
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