(Berkowitz) Caroline (Kitty)
Место рожденияMissouri, USA
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Berkowitz Eugene Bertram
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Berkowitz Eugene Bertram
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
Неизвестно