(Berkowitz) Caroline (Kitty) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Berkowitz) Caroline (Kitty)

(Berkowitz) Caroline (Kitty)

Место рождения

Missouri, USA

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Berkowitz Eugene Bertram

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berkowitz Eugene Bertram

Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berkowitz Eugene Bertram

Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.