Никольская (Малюкова) Тамара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малюков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никольская) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Никольский Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джура (Никольская) Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Никольский Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно