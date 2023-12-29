Никольская (Малюкова) Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Малюкова) Тамара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малюков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никольская) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Никольский Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джура (Никольская) Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Никольский Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Константин

Смерть
Неизвестно

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