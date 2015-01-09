Жегалина Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖегалина Светлана Николаевна

Жегалина Светлана Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.2013

Муж: Жегалин Владислав Анатольевич

Рождение ребёнка
09.01.2015

Сын: Жегалин Алексей Владиславович

Отец ребёнка: Жегалин Владислав Анатольевич

Рождение ребёнка
24.07.2019

Сын: Жегалин Роман Владиславович

Отец ребёнка: Жегалин Владислав Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close