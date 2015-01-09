Жегалина Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.2013
Рождение ребёнка
09.01.2015
Сын: Жегалин Алексей Владиславович
Отец ребёнка: Жегалин Владислав Анатольевич
Рождение ребёнка
24.07.2019
Сын: Жегалин Роман Владиславович
Отец ребёнка: Жегалин Владислав Анатольевич