Курочкина Евдокия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Курочкин Диомид Яковлевич
Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно