Курочкина Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Евдокия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Курочкин Диомид Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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