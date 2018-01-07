Баранова (Локарева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Локарева) Елена Владимировна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

26.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1971

Отец: Локерев Владимир Георгиевич

Мать: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
25.03.1992

Сын: Баранов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Баранов Сергей Валерьевич

Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
19.10.1994

Дочь: Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Баранов Сергей Валерьевич

с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Сергей Валерьевич

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