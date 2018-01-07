Баранова (Локарева) Елена Владимировна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения26.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1971
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
25.03.1992
Сын: Баранов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Баранов Сергей Валерьевич
Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
19.10.1994
Дочь: Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Баранов Сергей Валерьевич
с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно