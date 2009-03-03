Аверкин Семëн Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкин Семëн Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2009

Отец: Аверкин Валерий Николаевич

Мать: не указана

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