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Медведев Аника Филипов

Место рождения

д.Кошелево Юровской волости

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Медведев Филип Иванов

Мать: Медведева Марья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Лысанова) Марфа Иванова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743

Сын: Медведев Филип Аникин

Мать ребёнка: Медведева (Лысанова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
19.10.1751

Сын: Медведев Аверкий Аникин

Мать ребёнка: Медведева (Лысанова) Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно

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