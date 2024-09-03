Медведев Аника Филипов
Место рожденияд.Кошелево Юровской волости
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Медведев Филип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Медведева (Лысанова) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1751
Мать ребёнка: Медведева (Лысанова) Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно