Фекла Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1814
Муж: Влас Стефанович
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1822
Дочь: Ксения Власова
Отец ребёнка: Влас Стефанович
Смерть
Неизвестно