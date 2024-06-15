Фекла Васильева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Васильева

Место рождения

Романово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.11.1814

Муж: Влас Стефанович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1822

Дочь: Ксения Власова

Отец ребёнка: Влас Стефанович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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