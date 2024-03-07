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Петухова Наталья Юрьевна
Петухова Наталья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1974
Пол
Женский
Отец
Петухов Юрий Васильевич
1949 г.р.
Мать
Петухова (Попкова) Надежда Викторовна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1974
Отец:
Петухов Юрий Васильевич
Мать:
Петухова Надежда Викторовна
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