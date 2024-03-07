Петухова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1974

Отец: Петухов Юрий Васильевич

Мать: Петухова Надежда Викторовна

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