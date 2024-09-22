Беловолова (Суровцова) Гликерия Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
второй брак: в 1889 году - 30 лет от роду https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/115
Бракосочетание
31.05.1889
У Гавриила - 3 брак У Гликерии - 2 брак: https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/115
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.
Дочь: Беловолова Варвара Гаврииловна
Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич
Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
а) В метрике о рождении Варвары Гаврииловны Беловоловой (19.11.1890) https://yandex.ru/archive/catalog/7d36bed5-6ffc-4c96-a272-6dfe1c032523/375 отцом является Гавриил Дементьевич Беловолов, матерью Гл... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1895
Сын: Беловолов Петр Гавриилович
Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/e3b7dd4d-732d-47ca-a40c-fbb52f923667/39
Смерть
Неизвестно