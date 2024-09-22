Беловолова (Суровцова) Гликерия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловолова (Суровцова) Гликерия Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

второй брак: в 1889 году - 30 лет от роду https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/115
Бракосочетание
31.05.1889

Муж: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

У Гавриила - 3 брак У Гликерии - 2 брак: https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/115
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.

Дочь: Беловолова Варвара Гаврииловна

Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
а) В метрике о рождении Варвары Гаврииловны Беловоловой (19.11.1890) https://yandex.ru/archive/catalog/7d36bed5-6ffc-4c96-a272-6dfe1c032523/375 отцом является Гавриил Дементьевич Беловолов, матерью Гл... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1895

Сын: Беловолов Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/e3b7dd4d-732d-47ca-a40c-fbb52f923667/39
Смерть
Неизвестно

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