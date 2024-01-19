Сырмолот Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1954
Дата смертиОколо 2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954
Рождение ребёнка
13.10.1977
Дочь: Сырмолот Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Сырмолот Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
13.05.1987
Дочь: Сырмолот Марина Васильевна
Мать ребёнка: Сырмолот Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1988
Дочь: Рыбалка Полина Васильевна
Мать ребёнка: Сырмолот Наталья Андреевна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
Около 2013
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край