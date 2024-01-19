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Сырмолот Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1954

Дата смерти

Около 2013

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954

Отец: Сырмолот Иван Фёдорович

Мать: Курцева Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
13.10.1977

Дочь: Сырмолот Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сырмолот Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
13.05.1987

Дочь: Сырмолот Марина Васильевна

Мать ребёнка: Сырмолот Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
01.07.1988

Дочь: Рыбалка Полина Васильевна

Мать ребёнка: Сырмолот Наталья Андреевна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
Около 2013
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
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