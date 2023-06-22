Фролов Андроник Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1810 по 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1811 ст.
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: (Фролова) Мария Андрониковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: (Фролова) Прасковья Андрониковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно