Фролов Андроник Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Андроник Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1810 по 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1811 ст.

Отец: Фролов Евдоким Тимофеевич

Мать: Фролова (Панютошева) Акулина Лазаревна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: (Фролова) Мария Андрониковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: (Фролова) Прасковья Андрониковна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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