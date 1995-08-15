Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1923

Дата смерти

15.08.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923

Отец: Мясоедов Константин Ильич

Мать: Мясоедова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
1945

Муж: Дерюгин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
08.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерюгин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
19.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерюгин Никита Григорьевич

Смерть
15.08.1995

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