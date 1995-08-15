Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1923
Дата смерти15.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
08.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерюгин Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
19.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерюгин Никита Григорьевич
Смерть
15.08.1995