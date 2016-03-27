Лукинов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1941
Дата смерти27.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941
Рождение ребёнка
12.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукинова Алла Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1973
Дочь: Лукинова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Лукинова Алла Григорьевна
Смерть
27.03.2016