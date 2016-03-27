Лукинов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинов Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1941

Дата смерти

27.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941

Отец: Лукинов Василий Дорофеевич

Мать: Лукинова Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
12.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукинова Алла Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.1973

Дочь: Лукинова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Лукинова Алла Григорьевна

Смерть
27.03.2016
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