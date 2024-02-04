Дорохина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Дорохин Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Дорохин Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дорохина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Дорохин Тимофей Александрович
Смерть
Неизвестно