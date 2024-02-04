Дорохина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дорохин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорохин Тимофей Александрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дорохин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорохин Тимофей Александрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дорохина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Дорохин Тимофей Александрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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