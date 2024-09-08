Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1949 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Штефан Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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