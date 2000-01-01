Москалев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалев Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Анна Петровна

Рождение ребёнка
06.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Анна Петровна

Образование
Неизвестно
Малограмотный
Смерть
Неизвестно
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