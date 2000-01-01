Москалев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панфилова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панфилова Анна Петровна
Образование
Неизвестно
Малограмотный
Смерть
Неизвестно