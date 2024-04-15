Тоескина Арина Или Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоескина Арина Или Ирина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Тоескин Антон Захарович

Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соломея Захаровна

Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1847

Дочь: Соломея Захаровна

Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталия Захаровна

Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоескин Захар Степанович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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