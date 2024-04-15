Тоескина Арина Или Ирина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соломея Захаровна
Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1847
Дочь: Соломея Захаровна
Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталия Захаровна
Отец ребёнка: Тоескин Захар Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно