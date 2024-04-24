Лосиков Надежда Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федосеев Андриан Федосович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1933
Дочь: Дудак Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Лосиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1937
Дочь: Елисеева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Лосиков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно