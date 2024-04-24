Лосиков Надежда Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосиков Надежда Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Андриан Федосович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1933

Дочь: Дудак Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Лосиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1937

Дочь: Елисеева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Лосиков Василий Петрович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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