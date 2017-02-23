Зарипов Игорь Александрович (Рашидович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипов Игорь Александрович (Рашидович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1967

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1967

Отец: Зарипов Рашид Гаязович

Мать: Зарипова (Павлова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2017

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