Зарипов Игорь Александрович (Рашидович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1967
Дата смерти23.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1967
Рождение ребёнка
16.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2017