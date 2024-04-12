Ромашин Федот Ефремович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иванов Ефрем Парамонович
Мать: Иванова Февронья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ромашин (подкидыш) Петр Федотович
Мать ребёнка: Ромашина Ксения Макова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ромашин Алексей Федотович
Мать ребёнка: Ромашина Ксения Макова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромашина Ксения Макова
Смерть
Неизвестно