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Ромашин Федот Ефремович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иванов Ефрем Парамонович

Мать: Иванова Февронья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ромашин (подкидыш) Петр Федотович

Мать ребёнка: Ромашина Ксения Макова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ромашин Алексей Федотович

Мать ребёнка: Ромашина Ксения Макова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Ксения Макова

Смерть
Неизвестно
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