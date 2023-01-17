Потлова (Соболева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потлова (Соболева) Александра Николаевна

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Место рождения

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 20.02.1900

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1924

Дочь: Рукина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Потлов Иван Алексеевич

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Переехали с мужем (Константином Рукиным) в Пермь в 1951г.
Смерть
Около 1960
Горький (Ниж. Новгород), СССР
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