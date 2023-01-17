Потлова (Соболева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.02.1900
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1924
Дочь: Рукина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Потлов Иван Алексеевич
Переехали с мужем (Константином Рукиным) в Пермь в 1951г.
Смерть
Около 1960
Горький (Ниж. Новгород), СССР