Сагадатова (Иванова) Юлия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1979
Отец: Иванов Евгений Иванович
Мать: Иванова Любовь
Рождение ребёнка
01.11.2003
Дочь: Сагадатова Елизавета Рустемовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.2010
Дочь: Сагадатова Лейла Рустемовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.05.2011
Дочь: Сагадатова Зарина Рустемовна
Отец ребёнка: не указан