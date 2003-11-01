Сагадатова (Иванова) Юлия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагадатова (Иванова) Юлия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1979

Отец: Иванов Евгений Иванович

Мать: Иванова Любовь

Рождение ребёнка
01.11.2003

Дочь: Сагадатова Елизавета Рустемовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.2010

Дочь: Сагадатова Лейла Рустемовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.05.2011

Дочь: Сагадатова Зарина Рустемовна

Отец ребёнка: не указан

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