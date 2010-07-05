Усова (Чуркина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1955
Дата смерти05.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1975
Муж: скрыто настройками приватности
г. Барнаул
Рождение ребёнка
29.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Барнаул
Рождение ребёнка
30.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Барнаул
Смерть
05.07.2010
г. Барнаул