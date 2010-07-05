Усова (Чуркина) Нина Петровна 10.07.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Чуркина) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1955

Дата смерти

05.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1975

Муж: скрыто настройками приватности

г. Барнаул
Рождение ребёнка
29.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Барнаул
Рождение ребёнка
30.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Барнаул
Смерть
05.07.2010
г. Барнаул

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