Полкова Мария Сергеевна
Место рожденияЕкатеринбург
Дата рождения19.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.2012
Отец ребёнка: Вотяков Евгений Александрович
Родился в г.Екатеринбург в Областном Перинатальном центре
Рождение ребёнка
01.05.2020
Дочь: Вотякова Диана Евгеньевна
Отец ребёнка: Вотяков Евгений Александрович
Родилась в г.Екатеринбург в роддоме УГМК