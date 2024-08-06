Полкова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолкова Мария Сергеевна

Полкова Мария Сергеевна

Место рождения

Екатеринбург

Дата рождения

19.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1987

Отец: Полков Сергей Владимирович

Мать: Титова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотяков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
02.10.2012

Сын: Вотяков Ян Евгеньевич

Отец ребёнка: Вотяков Евгений Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Родился в г.Екатеринбург в Областном Перинатальном центре
Рождение ребёнка
01.05.2020

Дочь: Вотякова Диана Евгеньевна

Отец ребёнка: Вотяков Евгений Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Родилась в г.Екатеринбург в роддоме УГМК

Мы используем куки для улучшения работы сайта.