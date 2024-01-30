Штуден (Лауфер) Ида (Ита) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штуден (Лауфер) Ида (Ита)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

31.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Лауфер Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Штуден Леонид

Отец ребёнка: Штуден Иосиф

Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Штуден (Штуден) Муся

Отец ребёнка: Штуден Иосиф

Рождение ребёнка
28.08.1914

Дочь: (Штуден) Евгения

Отец ребёнка: Штуден Иосиф

Рождение ребёнка
18.04.1918

Дочь: (Штуден) Берта

Отец ребёнка: Штуден Иосиф

Смерть
31.12.1970
Похороны
Неизвестно

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