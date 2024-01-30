Штуден (Лауфер) Ида (Ита)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти31.12.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Лауфер Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Штуден Леонид
Отец ребёнка: Штуден Иосиф
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Штуден (Штуден) Муся
Отец ребёнка: Штуден Иосиф
Рождение ребёнка
28.08.1914
Дочь: (Штуден) Евгения
Отец ребёнка: Штуден Иосиф
Рождение ребёнка
18.04.1918
Дочь: (Штуден) Берта
Отец ребёнка: Штуден Иосиф
Смерть
31.12.1970
Похороны
Неизвестно