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Суворова Авдотья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Суворов Козьма Егоров

Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Суворов Иаков Егоров

Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Суворов Иван Егоров

Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Суворов Федор Егоров

Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Суворов Игнатий Егоров

Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Суворова Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Суворова Аграфена Егорова

Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Егор Михайлов

Смерть
1816
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