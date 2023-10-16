Суворова Авдотья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Суворов Иаков Егоров
Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Суворов Иван Егоров
Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суворов Федор Егоров
Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Суворова Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Суворова Аграфена Егорова
Отец ребёнка: Суворов Егор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816