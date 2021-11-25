Благовещенский Вадимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовещенский Вадимир Николаевич

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Место рождения

Керчь, Керчь, Республика Крым

Дата рождения

10.07.1960

Дата смерти

25.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.06.1989

Сын: Благовещенский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Благовещенская Татьяна Евгеньевна

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.11.2021
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Похоронен в Курской области , село Гастомля
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