Благовещенский Вадимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1960
Дата смерти25.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1989
Сын: Благовещенский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Благовещенская Татьяна Евгеньевна
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.11.2021
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Похоронен в Курской области , село Гастомля