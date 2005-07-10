Рудик Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1927

Дата смерти

10.07.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1927

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудик Адам

Г. Новосибирск,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудик Адам

Г. Новосибирск,
Смерть
10.07.2005
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