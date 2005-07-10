Рудик Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1927
Дата смерти10.07.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1927
Отец: Трофим
Рождение ребёнка
13.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудик Адам
Г. Новосибирск,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудик Адам
Г. Новосибирск,
Смерть
10.07.2005