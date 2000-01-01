Мосиенко Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Мосиенко Иван Николаевич
Мать: Мосиенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985