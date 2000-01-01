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Мосиенко Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Мосиенко Иван Николаевич

Мать: Мосиенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Валентина Васильевна

Смерть
1985
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