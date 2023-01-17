(Аристова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аристова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1946

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1946

Отец: Аристов Георгий Игнатьевич

Мать: Аристова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
31.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковень Валерий

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковень Валерий

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковень Валерий

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