(Аристова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1946
Рождение ребёнка
31.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковень Валерий
Рождение ребёнка
05.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковень Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковень Валерий