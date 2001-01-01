Кожевникова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Токменинов Павел Петрович
Отец ребёнка: Токменинов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников ?
Развод
Неизвестно
Муж: Токменинов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токменинов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токменинов Пётр
Смерть
Неизвестно