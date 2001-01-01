Кожевникова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Токменинов Павел Петрович

Отец ребёнка: Токменинов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников ?

Развод
Неизвестно

Муж: Токменинов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Пётр

Смерть
Неизвестно
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