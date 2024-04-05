Apaliński Jan
Место рожденияJemieliste/Wąsewo akt 119/1859
Дата рождения11.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1859
Jemieliste/Wąsewo akt 119/1859
Бракосочетание
27.10.1884
Jemieliste/Wąsewo akt 26/1884
Рождение ребёнка
02.09.1887
Дочь: (Apalińska) Helena
Мать ребёнка: Apalińska (Ogonowska) Franciszka (Z Bliźniąt)
Jemieliste/Wąsewo akt 121/1887
Смерть
Неизвестно