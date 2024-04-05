Apaliński Jan 11.11.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Apaliński Jan

Место рождения

Jemieliste/Wąsewo akt 119/1859

Дата рождения

11.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1859

Отец: Apaliński Tomasz

Мать: Apalińska (Kopczyńska/Kopcińska) Małgorzata Kopcińska/

Jemieliste/Wąsewo akt 119/1859
Бракосочетание
27.10.1884

Жена: Apalińska (Ogonowska) Franciszka (Z Bliźniąt)

Jemieliste/Wąsewo akt 26/1884
Рождение ребёнка
02.09.1887

Дочь: (Apalińska) Helena

Мать ребёнка: Apalińska (Ogonowska) Franciszka (Z Bliźniąt)

Jemieliste/Wąsewo akt 121/1887
Смерть
Неизвестно

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