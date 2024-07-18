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Дарья Андреевна

Место рождения

Акмурзина, Цивильская волость, Цивильский уезд

Дата рождения

Между 1810 и 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1816 и 1818 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Акмурзина, Цивильская волость, Цивильский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Илья (Иона) Иванович

Бракосочетание
22.07.1834

Муж: Илья (Иона) Иванович

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Илья (Иона) Иванович

Смерть
Неизвестно

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