Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1810 и 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Илья (Иона) Иванович
Бракосочетание
22.07.1834
Муж: Илья (Иона) Иванович
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Сын: Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Илья (Иона) Иванович
Смерть
Неизвестно